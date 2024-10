SALERNO, TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA 14 ARRESTI /TUTTI I NOMI

Ufficiali di PG in servizio presso il N.O.R- Sezione Operativa della Compagnia di Salerno hanno dato esecuzione, oggi, giovedì 24 ottobre, ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 persone (precisamente 11 sottoposti a misura cautelare della custodia in carcere e 3 alla custodia domiciliare); ai predetti risultano contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish nonché diversi reati fine relativi ad importazioni e cessioni delle medesime sostanze.

L’ipotesi accusatoria, allo stato condivisa dal giudicante ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi di giudizio, evidenzia l’esistenza di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante in Salerno e provincia capace di penetrare anche mercati illeciti di altre regioni, tra le quali Basilicata e Puglia. I principali referenti, individuabili in Carmine e Tiziano Memoli, coadiuvati dal loro nucleo familiare, hanno dimostrato nel corso delle indagini non solo di avere acquisito nel tempo autonomi e solidi canali di approvvigionamento anche dall’estero (in particolare dalla Spagna), quanto e soprattutto di essere in grado di trattare con soggetti di primissimo piano del settore del traffico internazionale di cocaina, collaborando con gli stessi nell’esfiltrazione dei carichi pervenuti al porto di Salerno dal Sud America.

Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro circa 257 kg di cocaina, nonché circa 7 kg di hashish e circa 7,5 kg di marijuana oltre a una pistola modificata, potenzialmente letale.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse, così formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

Indagati sottoposti alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere

APICELLA Antonio, nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 24.10.1967 CAFARO Mario, nato a Salerno il 16.06.2003

CIANCIULLI Pierpaolo, nato a Battipaglia il 26.06.1997 FERRARA Carmine, nato a Pomigliano D’Arco il 02.08.1963 GALLO Annamaria, nata a Salerno il 09.10.1983 GARRIPOLI Donato, nato a Melfi (PZ) il 28.04.1992 MAISTO Luigi, nato a Torre del Greco (NA) N07.07.198 MEMOLI Carmine, nato a Salerno il 07.01.1993 MEMOLI Gennaro, nato a Salerno il 04.08.1996

MEMOLI Tiziano, nato a Salerno il 27.12.1970 STORNANTE Alessio, nato a Taranto il 26.10.1995

Indagati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari

BISOGNO Carmine, nato a Salerno il 09.05.1985 BOCCIA Matteo, nato a Salerno il 07.06.1978 BASSO Francesco, nato a Salerno il 10.11.1987

