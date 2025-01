SALERNO, TRAGEDIA SFIORATA A MERCATELLO AUTO PRECIPITA NEL VUOTO

Poteva finire in tragedia l’incidente stradale avvenuto, durante la scorsa notte, nella zona orientale di Salerno. L’ungo il cavalcavia che da Mercatello porta verso il Parco Arbostella un’automobile sfuggita al controllo del suo conducente, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato la ringhiera laterale, di fronte all’ex pastificio Amato, ed è precipitata nel vuoto.

Miracolosamente è rimasto illeso il giovane che era alla guida della vettura.Sul posto sono intervenuti gli uomini di Strade Sicure e i vigili del fuoco per recuperare l’auto e per estrarre dall’abitacolo il ragazzo che era al volante. Presente anche una volante della Polizia di Stato.

