SALERNO, TRAGEDIA O GESTO ESTREMO STAMANE UNO STRANIERO TROVATO SENZA VITA ALLA STAZIONE

Una tragedia, un gesto disperato ed estremo o qualcosa su cui le forze dell’ordine vorranno vederci chiaro. Intorno alle 7 di questa mattina la scena che si è presentata davanti agli occhi degli addetti ai lavori ed operai presso la stazione ferroviaria e centrale di Salerno è stata scioccante. Un uomo, un ragazzo poco più che 25enne, di origini straniere trovato morto all’interno di uno stabile utilizzato proprio dagli addetti come deposito nel parcheggio della stazione centrale che dà su via Santi Martiri.

E’ stato ritrovato in prossimità del casotto tecnico delle ferrovie dello stato, intorno alle 6.50, impiccato. L’area si trova a sinistra dal cancelletto del parcheggio metropark. In fondo al binario tronco. All’esame della Polizia ferroviaria, intervenute sul posto, le immagini di videosorveglianza per capire se il ragazzo sia entrato da solo in compagnia e soprattutto per capire se la morte è dovuta ad un gesto estremo. Nei giorni precedenti però pare che l’extracomunitario classe 2001 fosse già stato visto in prossimità della zona e dunque identificato proprio dagli addetti alla sicurezza che attualmente operano all’interno dello scalo ferroviario centrale per gestire al meglio i flussi dei passeggeri ed evitare criticità e problematiche. Proprio in quelle immagini del sistema di videosorveglianza, attualmente al vaglio, è forse contenuta la verità: quasi certamente un gesto estremo ma si indaga anche attraverso la Polizia di stato per vederci chiaro.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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