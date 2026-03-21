SALERNO, TRE FURTI IN POCHE SETTIMANA SI FANNO GIUSTIZIA DA SOLI

Il terzo furto in poche settimane e l’esasperazione che porta alla rabbia e alla voglia di farsi “giustizia da soli”. E’ l’ennesimo colpo ai danni del salone di bellezza “Il Brutto Anatroccolo” situato a Mariconda. Nella tarda serata di ieri, un ladro si è introdotto nell’esercizio commerciale dell’estrema zona orientale, più volte già nel mirino probabilmente dello stesso malvivente. Il titolare, Gianluca Ricci, a mezzo social, ha pubblicato le immagini della videosorveglianza del salone, in cui si vede il responsabile del furto in azione. “Se il giudice ti rilascia di nuovo, ci faremo giustizia da soli”, ha commentato esasperato l’acconciatore. Una violenza vera e propria quella che sentono sulla propria pelle Gianluca e Patrizia, titolari dell’attività che – per pochi spiccioli, dicono – ora ne fanno una questione di principio. “Viene preso, poi subito rilasciato e quindi torna a delinquere l’attimo dopo, non ne possiamo più”. Anche questa volta, dopo essersi introdotto da un finestrone laterale dell’attività è riuscito a recuperare solo 25 euro contenuti in cassa. Poi è scattato il sistema di allarme che ha consentito agli stessi titolari di segnalare prontamente agli agenti di polizia che lo hanno colto in flagranza di reato, dopo essere arrivati in pochissimi minuti. Da qui l’arresto che Gianluca e Patrizia sperano sia “l’ultimo”.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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