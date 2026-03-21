21 Marzo 2026

SALERNO, TRE FURTI IN POCHE SETTIMANA SI FANNO GIUSTIZIA DA SOLI

admin 21 Marzo 2026

Il terzo furto in poche settimane e l’esasperazione che porta alla rabbia e alla voglia di farsi “giustizia da soli”. E’ l’ennesimo colpo ai danni del salone di bellezza “Il Brutto Anatroccolo” situato a Mariconda. Nella tarda serata di ieri, un ladro si è introdotto nell’esercizio commerciale dell’estrema zona orientale, più volte già nel mirino probabilmente dello stesso malvivente. Il titolare, Gianluca Ricci, a mezzo social, ha pubblicato le immagini della videosorveglianza del salone, in cui si vede il responsabile del furto in azione. “Se il giudice ti rilascia di nuovo, ci faremo giustizia da soli”, ha commentato esasperato l’acconciatore. Una violenza vera e propria quella che sentono sulla propria pelle Gianluca e Patrizia, titolari dell’attività che – per pochi spiccioli, dicono – ora ne fanno una questione di principio. “Viene preso, poi subito rilasciato e quindi torna a delinquere l’attimo dopo, non ne possiamo più”. Anche questa volta, dopo essersi introdotto da un finestrone laterale dell’attività è riuscito a recuperare solo 25 euro contenuti in cassa. Poi è scattato il sistema di allarme che ha consentito agli stessi titolari di segnalare prontamente agli agenti di polizia che lo hanno colto in flagranza di reato, dopo essere arrivati in pochissimi minuti. Da qui l’arresto che Gianluca e Patrizia sperano sia “l’ultimo”.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

EBOLI, TRAGEDIA SULL’AUTOSTRADA SCONTRO TRA DUE AUTO UN MORTO

admin 21 Marzo 2026

MORTE FIDANZATI, INDAGATO IL CONDUCENTE DEL FURGONE

admin 17 Marzo 2026
2a811628-2338-4bbb-9daf-81c1d7bf2afa-5546-0000022e53e09a67_file

MONTECORICE,FIDANZATI FINISCONO IN UN BURRONE ENTRAMBI MORTI

admin 16 Marzo 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

Screenshot

SALERNO, TRE FURTI IN POCHE SETTIMANA SI FANNO GIUSTIZIA DA SOLI

admin 21 Marzo 2026
CRONACA

EBOLI, TRAGEDIA SULL’AUTOSTRADA SCONTRO TRA DUE AUTO UN MORTO

admin 21 Marzo 2026
9def4f49-7b4b-4c8f-8820-d165ff2e636b-1

AEREOPORTO,PER LA FILCA CISL OCCASIONE DA NON PERDERE PER IL LAVORO E INFRASTRUTTURE

admin 20 Marzo 2026
IMG-20260316-WA0012

AGROPOLI,L’OASI DEL BENESSERE APOLITO POWER

admin 19 Marzo 2026
CRONACA

AGROPOLI,DUE GIOVANI CAMPIONI DI PIZZA AD AMBURGO

admin 19 Marzo 2026