Ci sono tre indagati per la morte di Manuel Cientanni avvenuta il 14 agosto scorso dopo essere caduto in mare da una barca tra Erchie e Cetara. Un atto dovuto per permettere ai tre di nominare eventualmente consulenti di parte per l’autopsia che potrebbe essere effettuata a fine settimana o all’inizio della prossima.

