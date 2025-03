SALERNO, TROPPI FURTI SITUAZIONE DI GRANDE DISAGIO LADRI SPREGIUDICATI

Salgono a 14 i furti – consumati o tentati – verificatisi negli ultimi dieci giorni a Salerno. L’allarme continua, dunque. E ieri si è registrato l’ennesimo episodio. Che inquieta perchè questa volta i malviventi hanno agito non nel cuore della notte ma nel pomeriggio. Sono due le persone, infatti, che intorno alle 15.15 di ieri hanno tentato un furto all’interno di un’attività commerciale di fotografia in via Raffaele Ricci, a pochi passi dalla chiesa del Volto Santo e da altre attività finite nel mirino dei ladri negli scorsi giorni. I due, secondo quanto ricostruito nelle indagini, hanno alzato la saracinesca e con un sasso hanno provato ad infrangere la vetrina. Il tentativo, però, non è andato a buon fine e i ladri hanno deciso di dileguarsi e far perdere le loro tracce. Immediata è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine che, adesso, indagheranno anche su quest’episodio.

