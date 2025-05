SALERNO, TROVATO IL CORPO SENZA VITA DI UN UOMO

Tragico ritrovamento

, nella mattinata di oggi, martedì 27 maggio, nella zona di via Paradiso di Pastena, a Salerno.

E’ stato rinvenuto il cadavere di un 42enne nell’alveo del torrente Rumaccio.

A fare la tragica scoperta è stato il proprietario del terreno che ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mercatello che hanno avviato i rilievi per provare a risalire alle cause del decesso.

Secondo una prima ricostruzione, la morte non sarebbe sopraggiunta per cause violente. I familiari del 42enne – affetto da alcune patologie – nella serata di ieri avevano denunciato la scomparsa alla Questura di Salerno.

