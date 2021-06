Nella mattinata di ieri, in Napoli, i carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno dato esecuzione all’ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesso dal tribunale di Salerno, nei confronti di N. A. classe ’93, nata a San Giorgio a Cremano e residente a Napoli.L’intensa ed articolata attività investigativa, grazie anche ad approfondite analisi del traffico telefonico, immagini di videosorveglianza e confronti dattiloscopici, ha consentito di identificare la giovane come autrice di ben tre truffe perpetrate in danno di persone anziane messe a segno in Salerno tra l’ottobre 2020 ed il gennaio 2021.In particolare N.A., unitamente ad altri complici non ancora identificati, raggirava i malcapitati anziani, prima al telefono, fingendosi un corriere incaricato di consegnare un pacco per i figli o nipoti, e successivamente presentandosi presso l’abitazione degli stessi facendosi consegnare ingenti somme di denaro in cambio del pacco precedente annunciato, al cui interno erano presenti oggetti di scarso valore (pacchi di fazzoletti, cartoni di sale ecc.)

I tre episodi accertati sono avvenuti rispettivamente il 2/10/2020, tra le 12 e le 14, in danno di P. A. classe 53, somma ottenuta 6200€;il 12/01/2021, tra le 15 e le 16, in danno di D.C.G. classe 46, somma ottenuta 1200€;il 15/01/2021, tra le 12:00 e le 14, in danno di P.A. classe 35, somma ottenuta 2000€.Sì nota come tutti gli episodi avvenuti in danno di persone come minimo ultrasessantenni che vivono sole o almeno in orari in cui si presume che eventuali conviventi più giovani impegnati per lavoro e facendo leva su necessità di parenti stretti sfruttando il forte legame affettivo che li lega alle vittime