Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato A.F., 35enne di Sant’Antimo (NA), autore di furti seriali aggravati ai danni di autovetture in sosta nella città di Salerno. L’uomo ammanettato questa notte è lo stesso autore di numerosi recenti furti, avvenuti sempre in città di parti di ricambio di auto parcheggiate sulla strada, in un numero al momento stimato di 9 episodi.

Ciò è stato accertato grazie al lavoro svolto dagli Agenti della Polizia di Stato attraverso la ricerca e consultazione delle immagini di videosorveglianza che hanno inquadrato l’autore dei furti in azione, che ancora non era stato riconosciuto ed identificato, fino all’arresto di stanotte, grazie ad una mirata attività di vigilanza.

In particolare, questa notte, poco dopo le 04:00 una Volante della Questura di Salerno ha notato il 36enne a piedi che aveva tra le mani oggetti voluminosi ed, a passo svelto, si allontanava in una traversa nei pressi di Piazza Montpellier. L’uomo ha provato a far perdere le proprie tracce, salendo a bordo di un’autovettura parcheggiata nei pressi, ma è stato fermato dai poliziotti.

Una volta identificato è stato riconosciuto quale autore di altri furti, recentemente commessi in città, a danno di autovetture parcheggiate in strada nei giorni precedenti. L’identificazione è stata possibile grazie alla visione immediata dei sistemi di videosorveglianza, in cui è stato ripreso l’autore di alcuni furti, rimasto ancora ignoto e che invece gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno riconosciuto come l’individuo bloccato nella notte.

Subito dopo, gli Agenti hanno anche trovato la refurtiva appena trafugata dal ladro: sul marciapiede, pronti per essere caricati in auto, il ladro aveva asportato, dove averli accuratamente smontati da un’autovettura in sosta, una coppia di fanali anteriori, appartenenti ad un’autovettura di tipo Mini-Suv.

L’individuo è stato trovato anche in possesso di utensili per commettere i furti dei componenti delle automobili: una chiave a cricchetto con prolunga a snodo e bussola esagonale, chiavi stellate ed altri attrezzi per poter asportare le parti di ricambio.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno quindi tratto in arresto il ladro, a suo carico sono anche emersi precedenti penali e di polizia per reati analoghi. L’autore del reato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha ordinato la traduzione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. COMUNICATO STAMPA QUESTURA DI SALERNO