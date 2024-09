SALERNO, VIA LIGEA INCIDENTE E ALLARME

Un residente di via Ligea, a Salerno, ha segnalato un nuovo incidente automobilistico verificatosi oggi lungo la strada. Sebbene l’incidente non abbia provocato conseguenze gravi, il cittadino sottolinea l’urgenza di adottare misure per limitare la velocità e migliorare la sicurezza. Il tratto di strada, descritto come un rettilineo che parte dalla zona “Baia” fino al parcheggio davanti al vecchio mercato ittico, è spesso teatro di corse ad alta velocità, soprattutto di notte e nei weekend.

Il residente chiede l’installazione di sistemi di limitazione della velocità, come i dossi artificiali, e segnala la pericolosità di alcune curve ignorate dagli automobilisti. A completare la denuncia, viene evidenziata anche la scarsa manutenzione del verde urbano, con la vegetazione che copre parzialmente i segnali stradali, come mostrato nelle foto allegate.

L’appello è rivolto al Comune e alle autorità competenti, affinché intervengano prontamente per evitare futuri incidenti più gravi.

