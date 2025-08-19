19 Agosto 2025

SALERNO, VIOLENTO NUBIFRAGIO VIA TRENTO DIVENTA UN FIUME

admin 19 Agosto 2025

Un violento ed improvviso nubifragio ha colpito, nel primo pomeriggio di oggi, la città di Salerno. Tra le situazioni critiche segnalate dai cittadini c’è quella che riguarda il quartiere Pastena, zona orientale del capoluogo. La centralissima via Trento è diventata un fiume a cielo aperto con molti centimetri d’acqua accumulatisi per effetto dello straripare dei tombini. Allagati garage interrati e vani terranei, difficoltà anche per la circolazione stradale.

Violento nubifragio a Salerno, via Trento diventa un fiume

La situazione al momento sembra essere sotto controllo ma il timore è che una nuova precipitazione possa far peggiorare le cose. Le immagini del nubifragio sono già rimbalzate sui social tra commenti ironici e paura. Nel mirino finisce, ancora una volta, la pulizia delle caditoie. Molte, infatti, sarebbero intasate e non hanno retto alla pressione dell’acqua facilitando l’allagamento della sede stradale.

Violento nubifragio a Salerno, via Trento diventa un fiume

 

