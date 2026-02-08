8 Febbraio 2026

SALERNO,BOMBA D’ACQUA INGENTI I DANNI

admin 8 Febbraio 2026

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta intorno alle 19 di ieri  sera sul capoluogo, preceduta da forti lampi e tuoni. In pochi minuti la pioggia battente ha provocato l’allagamento di strade e sottopassi, mandando in tilt la circolazione, in particolare nelle zone centrali della città.

La situazione è apparsa subito critica anche a causa delle già note difficoltà legate alle chiusure di via Calenda e via Laspro, interessate da voragini, che hanno ulteriormente congestionato il traffico urbano. Automobilisti in difficoltà e rallentamenti si sono registrati in diversi punti della città.

Resta ora alta l’attenzione in vista delle precipitazioni previste nel corso della notte, con il timore che il maltempo possa causare ulteriori disagi e danni sul territorio.

