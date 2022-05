Tantissimi giovani, in tutta Italia” hanno pagato a una Fondazione tremila euro a corso per essere riconosciuti come operatori socio sanitari, ma l’attestato rilasciato era falso: cinque persone sono state arrestate dai militari dei Comandi provinciali di Lecce e Brindisi della Guardia di Finanza. In azione anche i carabinieri del Nas della provincia di Salerno. In provincia di Salerno sono state effettuate perquisizioni in sedi fittizie di società collegate alla fondazione, tra cui Sassano, Roscigno, Pontecagnano, Capaccio Paestum.

Nel corso dell’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, sono stati eseguiti sequestri per un valore complessivo di un milione di euro e perquisizioni nei confronti di 250 società collegate alla Fondazione. In totale, gli indagati sono 17. Le persone indagate nell’ambito dell’operazione denominata “Attestati sterili” sono accusate, a vario titolo, di truffa aggravata, contraffazione di atti aventi valenza pubblica, falsità materiale e autoriciclaggio. Sono stati rilasciati “attestati falsi” con “loghi, immagini e timbri – è specificato in un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Lecce della Guardia di Finanza – contraffatti dell’Unione Europea, delle Regioni Puglia, Abruzzo e Campania, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dello Sviluppo Economico”. Le perquisizioni sono state effettuate dalla Guardia di Finanza di Lecce e Brindisi insieme ai Carabinieri dei Nas di Lecce, Napoli e Salerno.