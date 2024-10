SALERNO,DROGA NASCOSTA NELL’ARMADIO NEI GUAI UNA COPPIA

Droga nascosta nell’armadio

: nei guai una coppia di Salerno. Nella camera da letto anche infiorescenze di marijuana e sul balcone un vaso contenente il tronco della pianta. Il blitz è avvenuto nella serata di lunedì 28 ottobre.

Droga nascosta nell’armadio: nei guai una coppia di Salerno

Nell’ambito delle attività tese a garantire il ripristino della legalità sul territorio della provincia di Salerno, gli operatori della Squadra Mobile nella serata di lunedì 28 ottobre u.s., hanno proceduto al controllo di un’abitazione nel quartiere “Casa Manzo”. Giunti all’interno dell’abitazione, abitata da una coppia di incensurati, gli operatori hanno immediatamente constatato la forte presenza del tipico pungente odore della marijuana e, in effetti, all’interno dell’armadio nella camera da letto, è stata rinvenuta una busta di plastica contenente sostanza erbacea ed infiorescenze di marijuana nonché, sul balcone, un vaso contenente il tronco della pianta tagliata.

La marijuana, quantificata per peso complessivo lordo pari a circa 750 grammi, successivamente, all’esito positivo al narcotest, è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente. L’attività d’indagine della Questura di Salerno, svolta con la predisposizione di servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, è implementata anche attraverso le segnalazioni mediante l’app YouPol: strumento semplice e sicuro, che nasce per segnalare episodi di spaccio di droga, bullismo e violenza domestica. Attraverso pochi click si possono inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...