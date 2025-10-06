SALERNO,ENTRA CON LA SMART IN UN RISTORANTE ARRESTATO

È successo a Fuorni.

Tentato omicidio: con questa ipotesi di reato è stato arrestato dalla polizia l’uomo che, ieri pomeriggio, è entrato con la sua auto (Smart) all’interno del ristorante “Compagnia del Concord” nel quartiere Fuorni a Salerno.

Secondo una prima ricostruzione che dovrà essere verificata e accertata, quanto accaduto sarebbe legato a motivi personali tra il conducente e il suo ex suocero presente nel locale.

La piccola utilitaria a due posti condotta dall’uomo ha sfondato la parete del ristorante, finendo al centro della sala. Sembrerebbe che l’uomo fosse intento già da qualche minuto a provare ad accedere all’interno del ristorante, per cui le forze dell’ordine erano state allertate.

I poliziotti hanno condotto l’uomo in caserma e nelle ultime ore è scattato l’arresto. Le indagini sono affidate alla squadra mobile e alle volanti della Questura di Salerno.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...