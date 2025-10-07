SALERNO,FURTO IN UN NEGOZIO PRESO IL LADRO UN ALTRO IN FUGA

Intervento tempestivo della Polizia di Stato nel pomeriggio di sabato 4 ottobre 2025, a seguito di una segnalazione al numero unico d’emergenza 112 per un furto in atto all’interno di un noto esercizio commerciale cittadino.

Sul posto sono giunti gli equipaggi della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Salerno, diretti dal Vice Questore Lara Cianciulli. L’operazione, inserita nei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno per il contrasto ai reati predatori, ha portato alla denuncia in stato di libertà di un cittadino rumeno di 56 anni, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato in concorso.

Secondo quanto ricostruito, il titolare del negozio, un cittadino cinese di 41 anni, aveva notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto tra gli scaffali del reparto cosmetici. Dalle immagini di videosorveglianza è emerso che i due avevano nascosto diversi prodotti all’interno di uno zaino.

Alla vista del proprietario, uno dei due ladri è fuggito con la refurtiva, mentre il complice è stato bloccato dagli agentiintervenuti pochi istanti dopo.

Sono tuttora in corso le indagini per risalire all’identità del secondo autore del furto, riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo della Polizia.

