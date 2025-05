SALERNO,INCIDENTE ZONA INDUSTRIALE UN FERITO

Incidente stradale ieri pomeriggio in Via Roberto Wenner nella zona industriale di Salerno. Per cause da accertare, un’auto, con a bordo un uomo, si è schiantata contro il marciapiede. Immediato sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre dall’abitacolo il malcapitato per affidarlo alle cure del 118. Subito dopo l’uomo è stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale “Ruggi” Dove è stato riscontrato un politrauma e trauma cranico. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso

