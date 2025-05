SALERNO,INVESTITO SUL LUNGOMARE MUORE DOPO L’AGONIA

Non ce l’ha fatta il 78enne investito giovedì scorso all’incrocio tra via Francesco Saverio Amato e il lungomare Marconi, nei pressi della scuola “Matteo Mari”, a Salerno. Era a bordo di uno scooter quando si è scontrato con una Fiat Panda che si immetteva sul lungomare. L’impatto è stato violento: lo scooter e il conducente sono finiti sotto l’auto. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per disincastrare il corpo.

L’uomo, ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale “Ruggi”, è morto ieri sera. Si tratta dell’ennesima vittima della velocità e del traffico incontrollato su uno dei tratti più critici della città.

L’attivista Aniello Pietrofesa, da tempo impegnato per la sicurezza su quel tratto di strada, ha lanciato un nuovo appello durissimo: “Lungomare Marconi, un’altra vittima. Qualcuno dovrà rispondere della propria arroganza. Non bastano gli spot: servono strisce pedonali rialzate e deterrenti reali. Chi ha il coraggio di guardare negli occhi i cittadini e assumersi la responsabilità?”

Domande che pesano come pietre, in un quartiere scosso dal dolore e dalla rabbia.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...