SALERNO,LADRI IN AZIONE IN MACELLERIA A TORRIONE

Ladri in azione, nella notte appena trascorsa, presso la macelleria di via Palestro, a Torrione Alto. Forzando la saracinesca, i malviventi si sono introdotti nell’esercizio commerciale, ripulendo il registratore di cassa, dove, tuttavia, erano stati riposti solo alcuni spiccioli. Bottino magro, dunque, per la banda che ha arrecato danni ingenti all’attività, frantumando anche la vetrina. Indaga, dunque, la Polizia per risalire all’identità dei responsabili.

Allarme sicurezza

Non è la prima volta che la macelleria di via Palestro è stata presa di mira da ignoti che, tempo fa, misero a segno anche una rapina nel tabacchi sito accanto all’esercizio scassinato. Anche a Torrione Alto, dunque, si respira un clima di tensione e insicurezza tra i residenti che chiedono maggiori controlli alle forze dell’ordine, specie in orario serale e notturno, quando i negozi abbassano le saracinesche.

L’altro colpo

Sempre nella notte trascorsa, segnalano alla nostra redazione che ci sarebbe stato un altro furto ai danni di un’attività di ristorazione di via Luigi Guercio: accertamenti in corso per far luce sull’accaduto. Sul posto, questa mattina, i carabinieri per i rilievi del caso.

