SALERNO,MAXI SEQUESTRO DI ARMI

Un vero e proprio fortino della droga è stato scoperto in un garage di via D’Avossa, nel quartiere Carmine a Salerno. I Carabinieri, intervenuti sabato dopo una segnalazione di forti urla, hanno rinvenuto 15 chili di stupefacenti tra hashish e cocaina, oltre 500.000 euro in contanti, due pistole clandestine, 51 munizioni di vario calibro e 56 petardi.

Alla vista dei militari, l’uomo P.F. trovato all’interno del box ha inizialmente parlato con loro, poi si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Dopo ore di latitanza, nella serata di ieri si è costituito ai Carabinieri. Ora gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Salerno, stanno cercando di ricostruire i canali di approvvigionamento e smercio della droga, oltre al possibile utilizzo delle armi. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

