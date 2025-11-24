SALERNO,PIRATA DELLA STRADA TRAVOLGE UNA VOLONTARIA A PIAZZA SAN FRANCESCO E NON SI FERMA

Una volontaria dell’associazione “Venite Libenter” – come ha denunciato, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, Rossano Daniele Braca, responsabile del gruppo – è rimasta ferita in un incidente avvenuto ieri sera nei pressi di piazza San Francesco, nel centro di Salerno.

“Dopo aver completato il nostro abituale giro di aiuti ai senza fissa dimora della città, una nostra volontaria mentre era in auto – ha scritto Braca – è stata travolta da un’automobile pirata che procedeva controsenso a fari spenti nei pressi di Piazza San Francesco.

Subito dopo l’urto il pirata è scappato sulla sua utilitaria grigia. Nessuno si è fermato a prestare soccorso.

La poverina ha avuto bisogno di andare in ospedale, ma la polizia municipale che ringrazio si è già attivata per recuperare le immagini dalle telecamere della zona e recapitare al pirata le sanzioni che merita“.

