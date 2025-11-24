24 Novembre 2025

SALERNO,PIRATA DELLA STRADA TRAVOLGE UNA VOLONTARIA A PIAZZA SAN FRANCESCO E NON SI FERMA

admin 24 Novembre 2025

Una volontaria dell’associazione “Venite Libenter” – come ha denunciato, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, Rossano Daniele Braca, responsabile del gruppo – è rimasta ferita in un incidente avvenuto ieri sera nei pressi di piazza San Francesco, nel centro di Salerno.

Dopo aver completato il nostro abituale giro di aiuti ai senza fissa dimora della città, una nostra volontaria mentre era in auto – ha scritto Braca – è stata travolta da un’automobile pirata che procedeva controsenso a fari spenti nei pressi di Piazza San Francesco.

Subito dopo l’urto il pirata è scappato sulla sua utilitaria grigia. Nessuno si è fermato a prestare soccorso.

La poverina ha avuto bisogno di andare in ospedale, ma la polizia municipale che ringrazio si è già attivata per recuperare le immagini dalle telecamere della zona e recapitare al pirata le sanzioni che merita“.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

RANUCCI È UNA FURIA CANCELLATA UN’INCHIESTA

admin 24 Novembre 2025

BELLOSGUARDO,INCIDENTE TRA BUS STUDENTI E AMBULANZA

admin 24 Novembre 2025

VALLO DELLA LUCANIA,GDF SALERNO: BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE E DOCUMENTALE

admin 20 Novembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_6398-1

SALERNO,PIRATA DELLA STRADA TRAVOLGE UNA VOLONTARIA A PIAZZA SAN FRANCESCO E NON SI FERMA

admin 24 Novembre 2025
img_6394

SEGGI CHIUSI EXIT POLL IN CAMPANIA AVANTI FICO

admin 24 Novembre 2025
img_6391

RANUCCI È UNA FURIA CANCELLATA UN’INCHIESTA

admin 24 Novembre 2025
img_6384

BELLOSGUARDO,INCIDENTE TRA BUS STUDENTI E AMBULANZA

admin 24 Novembre 2025
POLITICA

ELEZIONI REGIONALI AFFLUENZA BASSA SI VOTA OGGI FINO ALLE 15

admin 24 Novembre 2025