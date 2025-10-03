3 Ottobre 2025

SALERNO,SCONTRI AL PORTO DURANTE LA MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA

admin 3 Ottobre 2025


Momenti di alta tensione questa mattina a Salerno, davanti all’ingresso del porto commerciale, durante la mobilitazione nazionale #ProGaza indetta dai sindacati e con la partecipazione di molti studenti dopo il blocco della Global Sumud Flotilla.Salernitana biglietti

I manifestanti hanno presidiato i cancelli dello scalo, invadendo la carreggiata e interrompendo la circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.

La protesta è degenerata quando un gruppo ha tentato di sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell’ordine per entrare nell’area portuale. Ne sono seguiti scontri con lancio di sampietrini contro gli agenti, che hanno risposto con il lancio di un lacrimogeno per disperdere la folla.

Il bilancio è di alcuni agenti feriti, oltre a tre manifestanti che hanno riportato contusioni e ferite lievi. Sul posto è intervenuto anche il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, per coordinare la gestione della sicurezza.Salernitana biglietti

La situazione, dopo momenti concitati, è progressivamente tornata alla normalità, con i manifestanti che si sono allontanati dall’ingresso portuale e le forze dell’ordine rimaste a presidiare l’area.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

CRONACA

GIFFONI VALLE PIANA, ABUSAVA DELLA FIGLIA DELLA CONVIVENTE ARRESTATO

admin 2 Ottobre 2025

CAPACCIO PAESTUM, SI ALLARGA L’INCHIESTA SULLE MULTE ANNULLATE

admin 2 Ottobre 2025
img_5542-1

GRAVISSIMO,“FARAI LA FINE DI VASSALLO”, LETTERE INTIMIDATORIE AL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA ALENTO-MONTE STELLA

admin 1 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_5566

SALERNO,SCONTRI AL PORTO DURANTE LA MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA

admin 3 Ottobre 2025
img_5557

COPPA ITALIA,PAREGGIO DELLA BATTIPAGLIESE CON LA BOY CAIVANESE

admin 2 Ottobre 2025
CRONACA

GIFFONI VALLE PIANA, ABUSAVA DELLA FIGLIA DELLA CONVIVENTE ARRESTATO

admin 2 Ottobre 2025
CRONACA

CAPACCIO PAESTUM, SI ALLARGA L’INCHIESTA SULLE MULTE ANNULLATE

admin 2 Ottobre 2025
img_5542

GRAVISSIMO,“FARAI LA FINE DI VASSALLO”, LETTERE INTIMIDATORIE AL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA ALENTO-MONTE STELLA

admin 1 Ottobre 2025