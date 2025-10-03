SALERNO,SCONTRI AL PORTO DURANTE LA MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA



Momenti di alta tensione questa mattina a Salerno, davanti all'ingresso del porto commerciale, durante la mobilitazione nazionale #ProGaza indetta dai sindacati e con la partecipazione di molti studenti dopo il blocco della Global Sumud Flotilla.

I manifestanti hanno presidiato i cancelli dello scalo, invadendo la carreggiata e interrompendo la circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.

La protesta è degenerata quando un gruppo ha tentato di sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell’ordine per entrare nell’area portuale. Ne sono seguiti scontri con lancio di sampietrini contro gli agenti, che hanno risposto con il lancio di un lacrimogeno per disperdere la folla.

Il bilancio è di alcuni agenti feriti, oltre a tre manifestanti che hanno riportato contusioni e ferite lievi. Sul posto è intervenuto anche il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, per coordinare la gestione della sicurezza.

La situazione, dopo momenti concitati, è progressivamente tornata alla normalità, con i manifestanti che si sono allontanati dall’ingresso portuale e le forze dell’ordine rimaste a presidiare l’area.

