SALERNO,SFUGGE ALLO STUPRO PAURA PER UNA DONNA

Una donna di 37 anni, salernitana, è finita al pronto soccorso del “Ruggi” con il volto tumefatto e ferite giudicate serie dai sanitari. Dietro quelle contusioni, un racconto da brividi: la donna avrebbe tentato di sfuggire a un’aggressione sessuale in un edificio abbandonato di via Ligea, usato di frequente come rifugio di fortuna da senzatetto. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola

La 37enne, che si guadagna da vivere con lavori saltuari, avrebbe cercato riparo in quello stabile venerdì sera. Lì, il violento epilogo. Il presunto aggressore, identificato con nome e cognome dalla vittima, è un senzatetto polacco già noto in città per atteggiamenti aggressivi. È stato denunciato, ma potrebbero arrivare misure più severe.

I tamponi eseguiti in ospedale hanno escluso abusi consumati, ma la donna ha raccontato di essere stata picchiata nel tentativo di respingere l’uomo. L’aggressione sarebbe avvenuta in un contesto di estrema promiscuità e degrado, a pochi passi dal cuore della città. Il magistrato ha attivato il protocollo di protezione e disposto il trasferimento della vittima in una casa famiglia.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...