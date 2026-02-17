SALERNO,SPACCATA DA “BOLLICINE GIOCATTOLI” IN VIA POSIDONIA: BOTTINO MAGRO, INGENTI I DANNI

La vetrina in frantumi, astucci di matite sul marciapiede, una chiamata dei carabinieri ai proprietari per avvisarli che il negozio avevi subito un furto con scasso, allertati da una segnalazione giunta al 112, Così, questa mattina poco dopo le 6, quando si abbatteva un pioggia insistente, i ladri hanno messo a segno un colpo ai danni di Bollicine Giocattoli, storico negozio specializzato in giocattoli e articoli per bambini situato in via Posidonia, nel quartiere Torrione di Salerno.

Ignoti hanno distrutto la porta d’ingresso, puntando direttamente alla cassa dalla quale hanno portato via circa 50 euro, prevalentemente in monete. I malviventi hanno inoltre rubato alcuni ombrellini per bambini, due zaini trolley e diversi astucci, perdendo durante la fuga alcuni astucci di colore in strada. Il valore complessivo della refurtiva ammonta a circa 500 euro. Ben più elevata, invece, sarà la spesa che i proprietari dovranno sostenere per riparare la porta d’ingresso e la vetrina danneggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Salerno, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale, utili a ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle prime ore del mattino. Restano da chiarire le responsabilità: al momento non è noto se ad agire sia stata una sola persona o più individui.

Grande amarezza nelle parole della titolare, costretta a fare i conti con un furto che pesa soprattutto per i danni arrecati al locale. Un vero e proprio “pessimo scherzo di Carnevale” che ha scosso i commercianti della zona di Torrione, increduli per quanto accaduto in una fascia oraria – tra le 6 e le 6.30 – in cui via Posidonia è già particolarmente trafficata, con negozi e bar aperti e l’attività quotidiana in pieno avvio. Un bottino magro, ma tanta rabbia e inquietudine tra gli esercenti del quartiere.

