SALERNO,SPARATORIA AL CENTRO STORICO

Sparatoria nel centro storico di #salerno. Poco dopo le 16.00 due tunisini sono stati feriti da colpi di arma da fuoco all’incrocio tra via Dogana Vecchia e Vicolo Municipio Vecchio. I due sono stati trasportati all’Ospedale di Ruggi, non sono in pericolo di vita.

I due aggressori sono italiani. Indagini in corso da parte dei #Carabinieri. Subito dopo la sparatoria, il Prefetto Francesco Esposito ha convocato una riunione di coordinamento con il Questore e i vertici delle Forze di Polizia. I due italiani sono in stato di fermo per duplice tentato omicidio presso la Compagnia di Salerno

