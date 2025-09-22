SALERNO,SPARATORIA AL CENTRO STORICO
Sparatoria nel centro storico di #salerno. Poco dopo le 16.00 due tunisini sono stati feriti da colpi di arma da fuoco all’incrocio tra via Dogana Vecchia e Vicolo Municipio Vecchio. I due sono stati trasportati all’Ospedale di Ruggi, non sono in pericolo di vita.
I due aggressori sono italiani. Indagini in corso da parte dei #Carabinieri. Subito dopo la sparatoria, il Prefetto Francesco Esposito ha convocato una riunione di coordinamento con il Questore e i vertici delle Forze di Polizia. I due italiani sono in stato di fermo per duplice tentato omicidio presso la Compagnia di Salerno
