SALERNO,SPARATORIA AL CENTRO STORICO

Sparatoria nel centro storico di #salerno. Poco dopo le 16.00 due tunisini sono stati feriti da colpi di arma da fuoco all’incrocio tra via Dogana Vecchia e Vicolo Municipio Vecchio. I due sono stati trasportati all’Ospedale di Ruggi, non sono in pericolo di vita.

I due aggressori sono italiani. Indagini in corso da parte dei #Carabinieri. Subito dopo la sparatoria, il Prefetto Francesco Esposito ha convocato una riunione di coordinamento con il Questore e i vertici delle Forze di Polizia. I due italiani sono in stato di fermo per duplice tentato omicidio presso la Compagnia di Salerno

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...