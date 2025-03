SAN CIPRIANO PICENTINO, ESTORCE DENARO ALLA FIDANZATINA MINORENNE A NISIDA

I Carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino hanno eseguito, nella giornata di ieri, un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo di 15 anni, indagato per i gravi reati di atti persecutori, estorsione e lesioni personali aggravate ai danni della fidanzata minorenne. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale per i minorenni di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’arresto, avvenuto presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida, segue un’indagine che ha messo in luce un comportamento violento e persecutorio nei confronti della giovane, che sarebbe stata oggetto di minacce, pressioni economiche e maltrattamenti fisici. Le accuse formulate a carico del ragazzo saranno ora oggetto di esame in fase di processo, e il provvedimento cautelare rimane suscettibile di impugnazione. Il caso, che ha suscitato particolare preoccupazione per la sua natura e gravità, sottolinea l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di violenza domestica e maltrattamenti tra minorenni, fenomeno che continua a destare allarme nelle comunità. Gli sviluppi delle indagini e del procedimento saranno seguiti con attenzione, mentre il 16enne arrestato rimarrà sotto custodia fino alle prossime determinazioni giuridiche.

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

