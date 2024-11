SAN CIPRIANO PICENTINO, UN UOMO SORPRSO CON ARMI E DROGA ARRESTATO

L’uomo è accusato di “detenzione ai fini di spacco di sostanze stupefacenti e detenzione di armi e munizioni”. E’ stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino in quanto l’indagato sarebbe stato trovato in possesso di droga (crack e marijuana), un bilancino di precisione, una somma in contanti di 1200 euro, un fucile calibro 20 risultato oggetto di furto e 13 cartucce dello stesso calbro

