SAN GIOVANNI A PIRO SOTTO SHOCK DOMENICO MAGLIANO SI SCHIANTA

San Giovanni a Piro. Incidente mortale. Perde la vita 16 enne.

Nella notte ha perso la vita Domenico Magliano. Il 16 enne, del posto, era in sella alla sua moto . Alla frazione Bosco ha perso il controllo. E ‘ stato trasferito in ospedale dove il suo cuore ha cessato di battere. Era figlio di 2 noti professioniati ,la ginecologa Antonella Magliano e il titolare del negozio di bomboniere Angelo Giacobbe Magliano.Un incidente che ha segnato drammaticamente i festeggiamenti in corso in onore della Madonna di Pietrasanta.Sospesa la fiera prevista per oggi. In un post su fb del comune ,il dolore per la drammatica scomparsa e le condoglianze alla famiglia dell’intera comunita’.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...