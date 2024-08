SAN MANGO PIEMONTE, AUTO SI RIBALTA SULL’AUTOSTRADA FERITO IL CONDUCENTE

Auto si ribalta sull’autostrada A2:

paura nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 agosto a San Mango Piemonte. Il conducente è rimasto ferito alla testa e alla spalla ed è stato trasportato all’ospedale Ruggi. Lo riporta Salerno Today.

Auto si ribalta in A2, c’è un ferito: paura a San Mango Piemonte

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata sulla carreggiata dell’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione nord, all’altezza di San Mango Piemonte. Il conducente è rimasto ferito in seguito allo scontro riportando traumi alla testa e alla spalla. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...