I Carabinieri della Stazione di San Marzano sul Sarno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 21enne con l’accusa di “maltrattamenti in famiglia”. Il provvedimento cautelare disposto dalla Procura della Repubblica di Nocera inferiore è scaturito a seguito della denuncia presentata dai genitori a causa dei maltrattamenti subiti nel tempo. Il giovane è ora rinchiuso nel carcere di Salerno

