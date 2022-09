SAN MARZANO SUL SARNO, INCENDIATA L’AUTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALFANO

Pasquale Alfano





Amaro risveglio per il presidente del consiglio comunale di san Marzano sul Sarno. Ignoti gli anno incendiato l’auto. Indagano i carabinieri sullì’episodio che notte scorsa ha provocato ingenti danni all’auto dell’avvocato Pasquale Alfano, presidente del consiglio comunale di San Marzano sul Sarno. Un amaro risveglio per il proprietario dell’auto, una Bmw X3 bianca, parcheggiata nel cortile di casa. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, in via Caduti per la Patria. Prima l’esplosione, poi le fiamme che hanno avvolto la parte anteriore del veicolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della caserma locale. Le fiamme sono state presto domate, senza causare danni ulteriori. Una volta spento l’incendio, l’auto è stata posta sotto sequestro per le indagini del caso e trasferita presso il deposito giudiziario di San Valentino Torio. Alfano, invece, è stato sentito dai carabinieri per fare piena luce sull’episodio. Il presidente dell’assise si è detto tranquillo, augurandosi che si sia trattato di un fatto accidentale.

LA SOLIDARIETA’ DEL SINDACO

“Al presidente del consiglio comunale di San Marzano sul Sarno, Pasquale Alfano, va tutta la mia solidarietà per la sua auto incendiata sotto casa. Attendiamo l’esito delle indagini. In questi giorni tante persone si vedono troppe coincidenze. Prima prende fuoco, a San Valentino Torio, l’area parcheggio dove si trovano i camion dell’azienda della sindaca, poi l’auto del presidente del consiglio comunale viene divorata dalle fiamme. Non si crede ad un complotto, ma spero che non ci siano regie occulte dietro tutto questo. Una cosa è certa: questa amministrazione comunale continuerà a lavorare per il bene della comunità di San Marzano sul Sarno”. Così la sindaca Carmela Zuottolo interviene sull’incendio che ha distrutto l’auto di Pasquale Alfano, presidente del consiglio comunale.

Cirielli (FdI): “Assicurare alla giustizia i colpevoli di quest’atto criminale”

“In fiamme l’auto del presidente del Consiglio comunale di San Marzano sul Sarno, l’avvocato Pasquale Alfano. Massimo impegno e celerità da parte delle forze dell’ordine affinché sulla vicenda venga fatta chiarezza e accertato se l’incendio si è verificato per caso fortuito o se si tratta di un atto di natura dolosa. In riferimento a quest’ultima eventualità, si assicurino alla giustizia i colpevoli di quest’atto criminale”.

Lo dichiara il Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Intanto Questore e Prefetto intervengano, ciascuno per le proprie competenze, come custodi della sicurezza urbana, e dicano quali strategie intendono mettere in campo al fine di evitare il ripetersi di questo tipo di eventi che mortificano non solo San Marzano sul Sarno ma l’intera provincia di Salerno”, conclude Cirielli.

