SAN MAURO CILENTO, STRUTTURA RICETTIVA DISTRUTTA DALLE FIAMME A MEZZATORRE/FOTO

San Mauro Cilento, incendio distrugge struttura turistica. Il rogo è divampato nel pomeriggio di ieri in località Mezza Torre ed ha completamente raso al suolo un impianto ricettivo chiuso al pubblico per degli interventi di adeguamento. Le fiamme hanno distrutto almeno cinque roulotte e alcune casette in legno, tra cui una adibita a bar. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Agropoli, di Vallo della Lucania ed Eboli, con due autobotti.

