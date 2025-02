SAN NICOLA DI CENTOLA, AUTOPSIA PER L’OPERAIO MORTO SUL LAVORO

Continua l’indagine sulla morte di Giuseppe Poppiti, deceduto a causa di una caduta mentre potava degli alberi a San Nicola di Centola.

Disposta l’autopsia

Sarà l’autopsia a dare maggiori risposte sulle cause del decesso del 52enne di Battipaglia morto martedì mentre stava svolgendo dei lavori di potatura in un giardino privato a San Nicola di Centola. L’esame autoptico, affidato al medico legale Adamo Maiese, sarà eseguito venerdì all’ospedale di Sapri. Tra le ipotesi anche quella di un malore che potrebbe averne causata la caduta. L’autopsia dovrà, quindi, stabilire se l’operaio sia caduto in modo accidentale dall’albero o se un malore improvviso possa averne causato la perdita di equilibri. Appare tuttavia chiaro che l’uomo ha battuto violentemente la testa contro un muretto sottostante, l’impatto si è rivelato fatale, rendendo inutili i soccorsi.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...