SAN PIETRO AL TANAGRO, GIOVANE DI SANT’ARSENIO SI SCHIANTA E MUORE

Tragedia a San Pietro al Tanagro, dove un giovane di 21 anni Massimo Nonato di Sant’Arsenio ha perso la vita in un incidente stradale. Il ragazzostava percorrendo via Della Sorgente a bordo della sua Lancia Ypsilon quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un muretto.

Nonostante i soccorsi tempestivi, le gravi ferite riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo. L’incidente ha scosso profondamente le comunità di San Pietro al Tanagro e Sant’Arsenio. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del tragico incidente. Foto Ondanews

