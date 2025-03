SANGUE IN LITORANEA STRANIERI SI SONO ACCOLTELLATI

Feriti due stranieri

. Un africano e un rumeno. Quello che ha rischiato di più è il nordafricano. Ieri mattina, verso ora di pranzo, lo straniero è stato accoltellato a un braccio. Un singolo fendente. Non è andato in profondità. Non ha reciso i tendini. Il maghrebino ha perso molto sangue, ha avvetito un dolore atroce. Alcuni connazionali gli hanno fasciato l’arto, per fermare l’emorragia di sangue.

I soccorsi

L’allarme è stato lanciato rapidamente. Il maghrebino è stato raggiunto da una squadra di soccorritori del 118. Sono arrivati da Capaccio Paestum, con la pettorina della Croce Rossa. Lo straniero ha ricevuto le prime cure, poi è stato accompagnato nell’ambulanza.

