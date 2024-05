A Santa Cecilia di Eboli, i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di Dahir Bouadib per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto lo stesso è stato trovato in possesso di circa 55 grammi di cocaina, 45 grammi di hashish nonché di 325 euro in contanti, provento dell’illecità attività.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...