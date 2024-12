SANTA MARIANA, CACCIATORE UCCISO DA UN COLLEGA DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Santa Marina,durante una battuta di caccia un uomo è stato ucciso da un colpo esploso dal fucile di un altro cacciatore. Il dramma si è verificato intorno alle ore 15.00. I due cacciatori erano impegnati in una battuta di caccia al tordo, quando la vittima – un 58enne – è stato colpito mortalmente da un colpo di fucile partito in maniera accidentale da un 44enne. Erano a caccia insieme. Inutile il seppur tempestivo intervento dei sanitari del 118: l’uomo è morto poco dopo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile per i rilievi del caso. La salma si trova tuttora presso l’Ospedale dell’Immacolata di Sapri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Da una prima ricostruzione dei fatti l’evento è da ritenersi di natura colposa. L’uomo che ha esploso il colpo è stato deferito a piede libero per il reato di omicidio colposo. I documenti di entrambi i cacciatori, a quando si apprende, erano in regola.

