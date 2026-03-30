SANZA, UOMO TROVATO CARBONIZATO IN CASA DRAMMA DELLA SOLITUDINE

È stato trovato privo di vita nella propria abitazione un uomo di 68 anni, residente nel centro storico di Sanza.

Il corpo, completamente carbonizzato, giaceva all’interno dell’immobile in via San Sebastiano. L’ultima traccia della sua presenza in paese risale a domenica scorsa, quando l’uomo, Antonio Pesce, si è recato alle urne in occasione del Referendum Giustizia, ma soltanto ieri sono stati allertati i familiari che vivono lontano e le Forze dell’Ordine.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo, che viveva da solo, sarebbe stato colto da un malore nei giorni scorsi e, cadendo, sarebbe finito nel fuoco acceso nel caminetto della casa. Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dall’assenza prolungata dell’uomo, che non veniva visto da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sapri che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La vittima lascia due figli che non vivono a Sanza.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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