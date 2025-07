SAPRI, FA BENZINA E SCAPPA PRESO DAI CARABINIERI

Un 23enne residente nel Napoletano è stato fermato dai Carabinieri dopo aver fatto rifornimento e fuggito senza pagare da un distributore di Sapri, in provincia di Salerno. L’episodio, avvenuto questa mattina, si è concluso con un rocambolesco inseguimento e l’arresto del giovane.

Il ragazzo, alla guida di una Fiat Panda, è stato notato da una pattuglia mentre lasciava velocemente il benzinaio. I militari hanno tentato di bloccarlo, ma il 23enne è fuggito a tutta velocità, dando il via a un inseguimento lungo la Statale 18. Durante la fuga, ha speronato due auto dei Carabinieri e tentato una pericolosa manovra per seminare gli agenti.

Bloccato poco dopo, il giovane ha reagito con violenza, aggredendo i militari. Nella colluttazione, quattro Carabinieri hanno riportato ferite, tre dei quali sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. L’uomo è stato infine portato in caserma e sottoposto a fermo.

Il 23enne dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e tentata rapina.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...