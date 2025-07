SAPRI,IL CORPO DI UN GIOVANE TROVATO CARBONIZZATO

Il cadavere carbonizzato di un giovane di 19 anni, residente a San Giovanni a Piro nella frazione di Scario, è stato trovato nella tarda serata di ieri in dirupo a Maratea, al confine con Sapri, dove c’era stato un incendio.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Lagonegro (Potenza), per accertare le cause dell’incendio che ha portato alla morte del giovane.

Tra gli elementi che gli investigatori stanno analizzando anche la circostanza della presenza di un’automobile, probabilmente guidata dal giovane, che era stata lasciata ai margini della strada nei pressi del luogo dell’incendio, lungo la statale 18 Tirrena Inferiore.

