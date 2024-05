SARANNO DISSEQUESTRATI I PITBULL ASSASSINI

Saranno dissequestrati domani i due pitbull che hanno aggredito ed ucciso Francesco Pio, bimbo di 13 mesi, a Eboli. Il responsabile dell’Asl vererinaria per il distretto Eboli-Battipaglia, Luigi Morena, nei giorni scorsi ha spiegato che i pitbull non saranno abbattuti mentre per loro si prospetta un lavoro piuttosto lungo con i comportamentisti prima che eventualmente possano essere messi in adozione anche se la decisione finale spetta ai magistrati.

