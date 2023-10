SARNO CASALVELINO MAIORI TRE PERICOLOSI INCIDENTI IERI

Paura a Sarno per un incidente che ha visto coinvolte due auto. Il sinistro è avvenuto in via Sarno-Palma, nei pressi dell’industria Doria.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, a Sarno. Due auto si sono scontrate in via Sarno-Palma, nei pressi dello stabilimento della Doria. Nell’incidente è rimasta ferita una persona, prima soccorsa da una vettura della Medical Emergency Sarno e poi da un’ambulanza del 118. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri per accertare dinamica e responsabilità del sinistro e gestire la circolazione veicolare.

Un incidente stradale tra tre veicoli è avvenuto nel pomeriggio odierno, martedì 17 ottobre, a Casal Velino: una donna è rimasta ferita con lievi contusioni. Per accertamenti, è stata trasportata in ospedale. Lo riporta InfoCilento.

Secondo le prime informazioni, una Citroën Picasso stava entrando all’interno del parcheggio del campo sportivo Ardisani in prossimità del bivio di Acquavella, mentre un 48enne alla guida di una Fiat 500 sopraggiungeva. Una terzo auto si trovava ferma al segnale di stop e anche quest’ultima è stata coinvolta nel sinistro, anche se in maniera lieve. Sembrerebbe che la Fiat 500, nell’attesa di scansare la Ford Focus, abbia colpito di striscio la Fiat Punto, causando il ribaltamento di quest’ultima. Per fortuna il 40enne è uscito illeso mentre la signora a bordo della Picasso, in compagnia della figlioletta, ha riportato lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari che l’hanno trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Presenti anche i carabinieri che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica.

Incidente sul Lungomare di Maiori: per cause in corso di accertamento, una moto e una bici si sarebbero scontrate. I fatti sono avvenuti pochi minuti fa, nei pressi dell’hotel Panorama. Lo riporta AmalfiNews.

Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e una bici si sarebbero scontrate sul lungomare, poco oltre l’hotel Panorama. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno trasportato in ospedale una ragazza. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

