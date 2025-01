SARNO, DRAMMATICO INCIDENTE FERITI UN SACERDOTE E LA MADRE ANZIANA

Drammatico incidente stradale nella serata di domenica, poco dopo le 20:00, sull’autostrada A30, al chilometro 38 in direzione Sarno – Salerno. Un’automobile, guidata da un sacerdote di 59 anni con a bordo la madre 80enne, è finita fuori controllo, travolgendo la segnaletica presente sulla carreggiata e terminando la corsa contro il paracarro di delimitazione.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno, che si sono trovati davanti uno scenario critico. Entrambi gli occupanti erano rimasti incastrati nell’abitacolo, pesantemente deformato nell’urto. Le operazioni di liberazione sono state complesse e hanno richiesto l’uso di attrezzature speciali per estrarre i due malcapitati.

Una volta liberati, il sacerdote e l’anziana donna sono stati affidati alle cure del 118. Le loro condizioni sono apparse gravi, soprattutto per l’80enne, che ha riportato ferite più serie. La circolazione sull’A30 è stata temporaneamente interrotta per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della zona. Secondo le prime informazioni, i due occupanti del veicolo sono originari di Ferrandina (Matera) ma risiedono in provincia di Arezzo, in Toscana.

Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente, che potrebbe essere stato favorito da una distrazione o da condizioni avverse sulla strada.

