SARNO, GIOVANE DI 25 ANNI NASCONDEVA UNA PISTOLA

Un giovane di 25 anni di Sarno è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina. Il giovane, infatti, nel corso di una perquisizione domiciliare condotta dai carabinieri su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 8 a salve, modificata in arma da sparo, priva di matricola, e tre proiettili. Il 25enne è stato rinchiuso nel carcere di Salerno.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...