SARNO, SCONTRO SULLA STRADA COINVOLTO UN TIR E TRE AUTO MORTA UNA DONNA

Una donna è morta e una giovane è ferita in gravi condizioni nello schianto, questa mattina poco dopo le 11, che ha visto coinvolti un Tir e tre autovetture lungo via Sarno Palma nel comune di Sarno, in provincia di Salerno. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi dei 118 e i carabinieri. I sanitari non hanno potuto che registrare il decesso della donna, mentre per la giovane è stato disposto l’immediato trasferimento in ospedale.