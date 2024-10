SARNO SOTTO SHOCK PER LA MORTE DI CONCETTA FIORE IERI NELL’INCIDENTE IN PIENO CENTRO

Pietrisco, una scopa e segni evidenti di una forte pioggia: è tutto ciò che rimane di una tragedia avvenuta intorno alle 11 di ieri mattina, quando i mezzi di soccorso hanno rimosso l’auto e il tir coinvolti in un incidente mortale sulla Sarno-Palma. La vittima è Concetta Fiore, una donna di 60 anni di Sarno, nota in città per la sua dedizione al lavoro e alla famiglia. Era conosciuta come una persona instancabile, sempre pronta a sacrificarsi per i suoi cari. Proprio per rispettare i suoi impegni, ha deciso di uscire di casa nonostante le avverse condizioni meteorologiche che caratterizzavano la mattinata.

Il luogo dell’incidente

La dinamica

Arrivata sulla strada di collegamento tra Sarno e Palma Campania, la Fiat Panda di Concetta ha impattato con un tir. La piccola vettura è stata travolta dal mezzo pesante, rimanendo schiacciata tra il guardrail e l’autotreno. Le condizioni della Panda hanno reso chiara l’intensità dell’impatto, e purtroppo, i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvare la donna. Durante il sinistro, si è registrato un forte temporale, e la fila di auto che si è creata ha causato tamponamenti che hanno coinvolto almeno altre tre vetture; tuttavia, i passeggeri di queste ultime hanno riportato solo lievi ferite, e solo una giovane è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

