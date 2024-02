Giallo sulla morte di un ragazzino di quattordici anni di Sarno. Il giovane, M.A.le iniziali del suo nome, sarebbe stato portato prima all’ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno e poi all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Sarebbero state sequestrate, dai carabinieri, le cartelle cliniche. Dolore in città per la scomparsa di un ragazzino di appena quattordici anni. Articolo in aggiornamento

