SCAFATI, INVESTITO E UCCISO UN CICLISTA

Drammatico incidente in contrada Bagni a Scafati, un ciclista è stato investito e ucciso da una betoniera intorno alle ore 9 di questa mattina, 27 giugno. Il sinistro in via Dante Alighieri, nei pressi del Santuario Maria Santissima Incoronata dei Bagni.

Incidente a Scafati, ciclista investito e ucciso da una betoniera

Il sinistro questa mattina, in via Dante Alighieri, in contrada Bagni a Scafati. Sia il mezzo pesante che il ciclista erano impegnati a girare in direzione Comune.Per cause ancora da chiarire la betoniera ha travolto l’uomo in sella alla bici che è rimasto incastrato sotto le pesanti ruote del mezzo.

Alcuni passanti che hanno assistito alla tragica scena hanno immediatamente prestato soccorso al malcapitato, provando ad estrarre l’uomo da sotto il mezzo. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri che hanno provato a svuotare la betoniera per alleggerirla e consentire lo spostamento del ciclista.

All’arrivo dell’elisoccorso però l’uomo era già privo di vita. Il personale medico sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. Gli inquirenti sono a lavoro per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e per accertare se vi siano responsabilità. Ingenti i disagi sulla viabilità che è stata gestita dagli agenti locali giunti sul posto.

