SCAFATI, SEQUESTRATI 8 KG DI SIGARETTE DI CONTRABBANDO

A seguito di un controllo stradale effettuato nel comune di Angri la Guardia di Finanza della Compagnia di Nocera inferiore ha fermato un autoveicolo con alla guida una persona a carico della quale risultavano numerosi precedenti di polizia per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

I finanzieri hanno poi raggiunto l’abitazione dell’uomo, a Scafati, dove stati rinvenuti 380 pacchetti di sigarette di note marche (Marlboro, Winston, Chesterfield, Merit, Philip Morris) pronte per essere poste illegalmente in vendita. Per l’uomo è scattata la segnalazione alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative mentre le sigarette sono state sequestrate.

