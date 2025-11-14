14 Novembre 2025

SCIOPERO STUDENTESCO: SALERNO SCENDE IN PIAZZA PER LA SCUOLA PUBBLICA

14 Novembre 2025

Questa mattina, a Salerno, centinaia di studenti sono scesi in piazza per partecipare allo sciopero studentesco nazionale del 14 novembre, promosso da Unione degli Studenti e Link – Coordinamento Universitario. Il corteo, partito alle 9:00 da Piazza Vittorio Veneto, ha attraversato Corso Vittorio Emanuele fino a concludersi nell’area di Santa Teresa, animato da slogan e striscioni che chiedevano un’istruzione pubblica più equa e sicura. La mobilitazione, che si è svolta contemporaneamente in diverse città italiane, ha posto l’accento sulla necessità di scuole e università libere da precarietà e disuguaglianze, denunciando politiche giudicate insufficienti a garantire il diritto allo studio. Gli studenti hanno evidenziato il definanziamento dell’istruzione pubblica, le difficoltà strutturali degli istituti e la mancanza di spazi adeguati per attività formative e partecipative. Tra le principali criticità segnalate: edifici scolastici obsoleti, assenza di certificazioni di sicurezza, barriere architettoniche e scarsi investimenti nella qualità della didattica. Al corteo ha partecipato anche CGIL Salerno, che ha sottolineato come la mobilitazione studentesca si inserisca in un contesto nazionale caratterizzato da precarietà, carenza di risorse e oltre 300 mila lavoratori della scuola con contratti non stabili. «La scuola deve essere un luogo di crescita e diritti, non di marginalizzazione», ha dichiarato il segretario generale Antonio Apadula, ribadendo il sostegno del sindacato alle rivendicazioni degli studenti.

La manifestazione di Salerno si aggiunge a numerose iniziative in tutta Italia per chiedere più investimenti, maggiore sicurezza, partecipazione e una scuola realmente democratica e inclusiva. Secondo gli organizzatori, la mobilitazione non si fermerà qui, ma proseguirà per continuare a far sentire la voce degli studenti.

